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فيديو.. "أرجنتيني يهودي" يعتنق الإسلام ويغرم بالزي السعودي

منذ ساعتين
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فيديو.. "أرجنتيني يهودي" يعتنق الإسلام ويغرم بالزي السعودي

عادل الحربي (صدى):
روى شاب أرجنتيني من عائلة يهودية الأصل، قصة دخوله في الإسلام، وسبب حبه لارتداء الزي السعودي.

وأوضح الشاب "توماس" ويدعى "علي" حاليًا بعد دخوله الإسلام، أنه أسلم بعمره الـ 15 عامًا، قبل 4 سنوات.

وقال: "رأيت في التلفاز أنهم يذيعون أشياء غير حقيقة عن الإسلام، ما دفعني للبحث، ثم شعرت بشيء يجذبني للتعرف أكثر وذهبت للمسجد وحضرت بعض الدروس في المسجد، وعندما قرأت القرآن اقتنعت وقررت اعتناق الدين الإسلامي، ورددت الشهادة".

وعن سر حبه للزي السعودي، قال: "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة يجب أن يكون اللباس فضفاض، واخترت اللباس السعودي لالتزامه بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم"، معربًا عن رغبته في أداء العمرة.

الارجنتين
اعتناق الاسلام
الزي السعودي
اليهودية

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1904
منذ 12 دقيقة
مرحبا بك .. الله يزيدك هدى ويثبتك على الحق

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أحدث التعليقات

الريان
خبز خبزتيه يالرفلة كليه اذا اتفقتو على الاسم وتسجل في قسم المواليد انتهى الموضوع وش ذنب البنت تتعاندون على اسمها
بلبل البحر
مرحبا بك .. الله يزيدك هدى ويثبتك على الحق
بلبل البحر
رحمهم الله وغفر لهم جميعا
ابو محمد
اتمني من رئيسي النصر والهلال عدم الموافقه لان لا يشرف..
ابو علي
يبغون المساواة في كل شي لكن في الدراهم ما يبغون وغثونا بحقوق المرأة وتمكين المرأه انا اشوف انهم اعطوهم أكبر من حجمهم

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