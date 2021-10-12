بالصور.. انقلاب مروع لسيارة في منحدر جبلي بالمندق

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهدت محافظة المندق، مساء اليوم، حادث انقلاب مروع في منحدر جبلي، مما أسفر عن وجود إصابة وحالة وفاة.
وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 19:43 عن قوع حادث انقلاب.
وأضاف أن الحادث وقع في منحدر جبلي بمحافظة المندق، وتحديدًا بعد سد مدهاس بعقبة البيضاني، وتم على إثر ذلك توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر والقائد الميداني .
ولفت إلى أن الحادث أسفر عن وجود إصابتين، إحدها تم التعامل معها إسعافيا، وصنفت بمتوسطة الخطورة، وتم نقلها إلي مستشفى المندق العام، في حين أن المصاب الثاني تم الكشف عليها إلا أنه قد فرق الحياة، سائلا الله الرحمة والمغفرة للمتوفي والشفاء للمصاب.