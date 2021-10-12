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"رينارد": لاعبو الصين حاولوا إصابة "القرني" والحكم لم يحميه

منذ 10 ساعات
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"رينارد": لاعبو الصين حاولوا إصابة "القرني" والحكم لم يحميه

طلال الغامدي (صدى):
عبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إيرڤي رينارد، عن استيائه من الحكم الذي لم يتمكن من حماية الحارس "محمد العويس" وزميله "فواز القرني".

وقال "رينارد" أن انفعاله في الجزء الأخير من المباراة، جاء لأنه كان مُستاء من تصرف بعض لاعبي الصين مع "العويس"، مضيفا أن هذا التصرف أفقد الأخضر "العويس" كما حاول اللاعبين بالمنتخب الصيني إصابة "القرني".

وأضاف أن فقد "ياسر الشهراني" و"سالم الدوسري" في نفس الوقت يعد أمر صعب جدًا، لكن مُشاركة سامي النجعي وسعود عبدالحميد اليوم كانت مُميّزة.

وأكد أن المباراة اليوم أصبحت صعبة بعد أن كانت سهلة، كما أن اللاعبين فقدوا تركيزهم في الشوط الثاني، إلا أنهم حققوا الفوز، وهذا هو الأهم.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الصين
كأس العالم
كرة القدم
الأخضر
المنتخب الوطني
كأس العالم2022

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14609
منذ 39 دقيقة
الحمد لله على سلامته،
وألف لا بأس عليه،



نتمنى له عودا قريبا سالما مشافى معافى،،

كان سدا منيعا لا يمكن تجاهله، ولا نسيان ماقدم..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14609
منذ 34 دقيقة
الف سلامة العويس،،،
الحمد لله على سلامته،
وألف لا بأس عليه،



نتمنى له عودا قريبا سالما مشافى معافى،،


كان سدا منيعا لا يمكن تجاهله، ولا نسيان ماقدم، ..

وسلامة الكابتن فواز القرني..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالغادر .. يستاهل العقاب الصارم ..
واضح ***وصريح
بالتوفيق لجميع المتقدمين.
واضح ***وصريح
وكعادته الشاعر اللبناني، جوزيف حرب في حبك المعاني والكلمات،، اسامينا اسامينا .. شو تعبو أهالينا تلاقوها .. و شو افتكرو فينا الأسامي كلام .....
ابو محمد 😎 ✍️
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..
واضح ***وصريح
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..

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