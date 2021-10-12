"رينارد": لاعبو الصين حاولوا إصابة "القرني" والحكم لم يحميه

طلال الغامدي (صدى):
عبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إيرڤي رينارد، عن استيائه من الحكم الذي لم يتمكن من حماية الحارس "محمد العويس" وزميله "فواز القرني".
وقال "رينارد" أن انفعاله في الجزء الأخير من المباراة، جاء لأنه كان مُستاء من تصرف بعض لاعبي الصين مع "العويس"، مضيفا أن هذا التصرف أفقد الأخضر "العويس" كما حاول اللاعبين بالمنتخب الصيني إصابة "القرني".
وأضاف أن فقد "ياسر الشهراني" و"سالم الدوسري" في نفس الوقت يعد أمر صعب جدًا، لكن مُشاركة سامي النجعي وسعود عبدالحميد اليوم كانت مُميّزة.
وأكد أن المباراة اليوم أصبحت صعبة بعد أن كانت سهلة، كما أن اللاعبين فقدوا تركيزهم في الشوط الثاني، إلا أنهم حققوا الفوز، وهذا هو الأهم.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.