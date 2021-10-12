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البحرين تقيم حفل زواج يهودي لأول مرة منذ 52 عامًا

منذ ساعة
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البحرين تقيم حفل زواج يهودي لأول مرة منذ 52 عامًا

المنامة (صدى):
أثارت البحرين الجدل لإقامتها حفل زواج يهوي لأول مرة منذ 52 عامًا وذلك في إحدى الفنادق المتواجدة في المنامة.

أما العريس فهو نجل "هدى نونو" وهى سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، وهي عضو في الجالية اليهودية في البحرين.

وكتبت "نونو" على "تويتر": "كان يوم أمس تاريخيا حيث احتفلنا بأول زفاف يهودي في البحرين منذ 52 عاما .. بينما أعلم أن كل أم تعتقد أن حفل زفاف طفلها ضخم".

وأضافت: "هذا الحفل كان حقا ضخما .. من الصعب جدا العثور على كلمات مناسبة لوصف مقدار ما يعنيه أن يكون ابني".

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية حفل الزواج بـ "العلامة الفارقة" للجالية اليهودية في الدولة الخليجية.

 

المنامة
البحرين
دول الخليج
حفل زفاف يهوي
جالية يهودية

التعليقات

بوسالم
بوسالم عدد التعليقات : 1
منذ 24 دقيقة
صارت مظاهرات من الشعب بالبحريني بسبب التطبيع مع اليهود

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أحدث التعليقات

بوسالم
صارت مظاهرات من الشعب بالبحريني بسبب التطبيع مع اليهود
نجاة محمد
الف مبروك لمنتخبنا و الي الامام دائما
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الدوري الإيطالي
حارس ضعيف جدا وفاشل لا يملك التأسيس الصحيح وجبان والله كارثة واكبر خطأ وجوده بالمنتخب المجاملات. والفيلم الهندي تضيع المنتخب مايصلح شوف غيره.
الدوري الإيطالي
حارس ضعيف جدا وفاشل لا يملك التأسيس الصحيح وجبان والله كارثة واكبر خطأ وجوده بالمنتخب المجاملات. والفيلم الهندي تضيع المنتخب مايصلح شوف غيره.

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