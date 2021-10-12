وزير الرياضة يكرم المشجع عاطي الموركي بين شوطي مباراة المنتخب السعودي والصين

ماجد محمد (صدى):
أظهرت صورتان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرم المشجع عاطي الموركي بين شوطي مباراة السعودية والصين.
وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
يذكر أن الهدف الأول للمنتخب السعودي سجله اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 15، كما أحرز الهدف الثاني أيضا سامي النجعي في الدقيقة 38، بينما أحرز الهدف الأول للصين اللاعب إلكيسون دي اوليفيرا في الدقيقة 46.