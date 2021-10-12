نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الرياضة يكرم المشجع عاطي الموركي بين شوطي مباراة المنتخب السعودي والصين

منذ 10 ساعات
3061
4
وزير الرياضة يكرم المشجع عاطي الموركي بين شوطي مباراة المنتخب السعودي والصين

ماجد محمد (صدى):
أظهرت صورتان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرم المشجع عاطي الموركي بين شوطي مباراة السعودية والصين.

وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن الهدف الأول للمنتخب السعودي سجله اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 15، كما أحرز الهدف الثاني أيضا سامي النجعي في الدقيقة 38، بينما أحرز الهدف الأول للصين اللاعب إلكيسون دي اوليفيرا في الدقيقة 46.

المنتخب الصيني
المنتخب السعودي
مباراة
فوز
وزارة الرياضة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14609
منذ 30 دقيقة
يستاهل التكريم،الله يعطيه الصحة وطولة العمر، العم عاطي الموكي..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136228
منذ 23 دقيقة
اضم صوتي لصوت الأخ العزيز واضح وصريح ، يستاهل التكريم والعلم الغانم ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14609
منذ 8 دقائق
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136228
منذ 5 دقائق
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالغادر .. يستاهل العقاب الصارم ..
واضح ***وصريح
بالتوفيق لجميع المتقدمين.
واضح ***وصريح
وكعادته الشاعر اللبناني، جوزيف حرب في حبك المعاني والكلمات،، اسامينا اسامينا .. شو تعبو أهالينا تلاقوها .. و شو افتكرو فينا الأسامي كلام .....
ابو محمد 😎 ✍️
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..
واضح ***وصريح
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..

أخر الأخبار

إتاحة حذف رسائل «واتساب» بعد الوقت المسموح
إتاحة حذف رسائل «واتساب» بعد الوقت المسموح
منذ 49 دقيقة 1489
الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم
الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم
منذ 54 دقيقة 1578
"المرور" يوضح خطوات نقل سيارة المتوفى للأبناء
"المرور" يوضح خطوات نقل سيارة المتوفى للأبناء
منذ 59 دقيقة 1698
النيابة: حظر حفظ الوثائق السرية في غير الأماكن المخصصة لها
النيابة: حظر حفظ الوثائق السرية في غير الأماكن المخصصة لها
منذ ساعة 1427
جامعة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
جامعة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعة 1526
إيرادات طائلة لجيمس بوند الجديد
إيرادات طائلة لجيمس بوند الجديد
منذ ساعة 633
صورة نادرة لبرج التلفزيون في الرياض
صورة نادرة لبرج التلفزيون في الرياض
منذ ساعة 1644
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف ارتفاع الفحم
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف ارتفاع الفحم
منذ ساعة 1513
"سوبر مان" الجديد يروج للمثلية!
"سوبر مان" الجديد يروج للمثلية!
منذ ساعة 750
لقطة رائعة من الرياض
لقطة رائعة من الرياض
منذ ساعة 351