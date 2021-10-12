شاهد.. وزير الرياضة يدعم "القرني" بعد تسببه بهدف للمنتخب الصيني

نواف السالم (صدى):
قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الدعم للحارس فواز القرني بعد أن تسبب بالهدف الثاني للمنتخب الصيني.
وظهر "القرني" في مقطع الفيديو وهو يبكي ليقترب منه الأمير عبدالعزيز ويدعمه قائلاً: "اللي راح راح أنساه.. الجاي تثبت نفسك وتصير أحسن".
وفاز المنتخب الوطني على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتمكن "الأخضر" بهذا الفوز تصدر مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة ويواجه أستراليا يوم ١١ نوفمبر.