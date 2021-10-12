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الجابر بعد فوز الأخضر: وصولنا للنقطة 12 تعد حصادا لكل الجهود والتضحيات

منذ 16 ساعة
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الجابر بعد فوز الأخضر: وصولنا للنقطة 12 تعد حصادا لكل الجهود والتضحيات

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، سامي الجابر، والمنتخب السعودي، على فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني بثلاثية، قائلا:" مبروك للوطن ولأبطاله وللأجهزة الإدارية والفنية والطبية وصولنا للنقطة 12 وهي حصاد لكل الجهود والتضحيات".

وأشار سامي الجابر:"القادم أفضل وأجمل"، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

 

سامي الجابر
المنتخب الصيني
المنتخب السعودي
مباراة

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 456
منذ ساعة
ياصبر الارض

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د محمد ماجد بخش
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