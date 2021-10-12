نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الأخضر يقهر منتخب الصين بثلاثية

منذ 48 دقيقة
2162
1
بالفيديو.. الأخضر يقهر منتخب الصين بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
فاز المنتخب السعودي على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 15، كما أحرز الهدف الثاني أيضا سامي النجعي في الدقيقة 38، بينما أحرز الهدف الأول للصين اللاعب إلكيسون دي اوليفيرا في الدقيقة 46.

وتمكن اللاعب فراس البريكان من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة71، فيما سجل الهدف الثاني للصين اللاعب وو زي في الدقيقة 88.

وبهذا الانتصار يتصدر المنتخب مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة، ويواجه أستراليا يوم ١١ نوفمبر.

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14601
منذ 39 دقيقة
الف مبروووووووووووووووووك..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
وبعدين هل تسميته لأبنته بإسم زوجته الاولى يعتبر عنف أُسري؟!
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
واضح ***وصريح
برافو، إبداع..

أخر الأخبار

بالفيديو.. طالبة سعودية تخترع جهاز لكشف الأسلحة والمخدرات عن بعد
بالفيديو.. طالبة سعودية تخترع جهاز لكشف الأسلحة والمخدرات عن بعد
منذ دقيقتين 1032
بالفيديو .. انفعال العويس بعد ضرب "فواز القرني" من قبل مهاجم الصين
بالفيديو .. انفعال العويس بعد ضرب "فواز القرني" من قبل مهاجم الصين
منذ 5 دقائق 1193
شاهد.. وزير الرياضة يدعم "القرني" بعد تسببه بهدف للمنتخب الصيني
شاهد.. وزير الرياضة يدعم "القرني" بعد تسببه بهدف للمنتخب الصيني
منذ 7 دقائق 1200
الجابر بعد فوز الأخضر: وصولنا للنقطة 12 تعد حصادا لكل الجهود والتضحيات
الجابر بعد فوز الأخضر: وصولنا للنقطة 12 تعد حصادا لكل الجهود والتضحيات
منذ 7 دقائق 1068
وزير الرياضة بعد فوز المنتخب: ما قصرتوا يا أبطال
وزير الرياضة بعد فوز المنتخب: ما قصرتوا يا أبطال
منذ 15 دقيقة 1119
عارف:"لا صيني ولا ياباني.. منتخبنا عاد للزعامة من ثاني"
عارف:"لا صيني ولا ياباني.. منتخبنا عاد للزعامة من ثاني"
منذ 19 دقيقة 1130
سامي النجعي: المباراة كانت صعبة واستطعنا تصدر المجموعة
سامي النجعي: المباراة كانت صعبة واستطعنا تصدر المجموعة
منذ 20 دقيقة 1206
محلل رياضي: الأخضر في الصدارة برصيد نقطي مرتفع
محلل رياضي: الأخضر في الصدارة برصيد نقطي مرتفع
منذ 24 دقيقة 1225
الهريفي بعد فوز المنتخب :"شجعو من يلبس الشعار الأخضر فقط"
الهريفي بعد فوز المنتخب :"شجعو من يلبس الشعار الأخضر فقط"
منذ 36 دقيقة 1456
اختيار سامي النجعي نجمًا للقاء الأخضر والصين
اختيار سامي النجعي نجمًا للقاء الأخضر والصين
منذ 38 دقيقة 1259