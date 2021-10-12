بالفيديو.. الأخضر يقهر منتخب الصين بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
فاز المنتخب السعودي على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 15، كما أحرز الهدف الثاني أيضا سامي النجعي في الدقيقة 38، بينما أحرز الهدف الأول للصين اللاعب إلكيسون دي اوليفيرا في الدقيقة 46.
وتمكن اللاعب فراس البريكان من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة71، فيما سجل الهدف الثاني للصين اللاعب وو زي في الدقيقة 88.
وبهذا الانتصار يتصدر المنتخب مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة، ويواجه أستراليا يوم ١١ نوفمبر.