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بالفيديو .. رحلة "محمد بن شهيل" في كسب ثقة الملك عبدالعزيز

منذ 22 ساعة
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بالفيديو .. رحلة "محمد بن شهيل" في كسب ثقة الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
كشف الباحث التاريخي، بندر بن مطلق العصيمي ، كيف تمكن "محمد بن شهيل" من كسب ثقة الملك عبدالعزيز.

وقال إن حاجة الناس للقراءة والكتابة دفعته لترك عمله والتميز علميًا، مضيفا أن والد الأخير كان يخاف علي نجله من إلحاقه بالجيش لصغر سنه إلا أن الأخير تحمس للانضمام للجيش، مضيفا أنه تقدم للسرية المتوجهة لجيش الملك عبدالعزيز معلنًا ذهابه معهم في حملات توحيد المملكة.

وأضاف أن حماسة "شهيل" جعلت الملك عبدالعزيز يستدعيه ليتولى إمارة تبوك، لكن الأخير طلب إعفائه من هذه المهمة، لكن الملك رفض ومنح لـ"شهيل" الثقة وأوصاه بأهل تبوك خيرًا، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "السعودية".

ووجه الملك عبدالعزيز أمرا بأن ينتقل "شهيل" لإمارة تربة ليساهم في حل مشكلاته، ثم أمر بعد ذلك بأن يتولى "شهيل" إمارة الطائف 5 سنوات لتأمين الجهة الجنوبية للدولة، ثم تولى بعدها إمارة الليث عام 1357هـ لكي يحاول الإصلاح بين القبائل في هذه المنطقة.

من جهته، قال الدكتور بقسم التاريخ في جامعة الملك سعود، على بن سليمان، إن ترتيب "شهيل" الثالث بين أخواته، وعمل بالزراعة مع أسرته قبل الالتحاق بالملك عبدالعزيز.

جامعة الملك سعود
تبوك
الملك سعود
إمارة تبوك
الباحث التاريخي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136290
منذ 37 دقيقة
الله يرحمه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهجد هجد هجدت انفاسك .. .. ما بغينا منك شروح وهرطقات ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..

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