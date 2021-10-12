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الأمير "تركي الفيصل" يكشف غدًا سر سذاجة "بن لادن" وخفايا الملف الأفغاني في "الموقف"

منذ ساعتين
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الأمير "تركي الفيصل" يكشف غدًا سر سذاجة "بن لادن" وخفايا الملف الأفغاني في "الموقف"

الرياض (صدى):
يحل رئيس الاستخبارات السابق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، غدًا الأربعاء، ضيفاً على برنامج "الموقف" الذي يبث عبر قناة "السعودية".

وتناقش الحلقة ما تضمنه كتاب سموه الجديد "الملف الأفغاني"، كما تناقش عدم استخدام سموه لكلمة إرهابيين في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان.

وسيتحدث الأمير تركي الفيصل، خلال الحلقة، عن سر تأكيد سموه على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والأمريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مرورًا بالرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر.

كما ستشهد الحلقة العديد من الإجابات على الأسئلة الهامة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية أحداث 11 سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها.

يذكر أن برنامج "الموقف" يقدمه الإعلامي طارق الحميد، ويعد من البرامج المميزة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية وصولاً إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.

 

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136204
منذ ساعة
حفظكم الله يا سمو الامير و وفقكم لما فيه خير البلاد والعباد ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
وبعدين هل تسميته لأبنته بإسم زوجته الاولى يعتبر عنف أُسري؟!
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
واضح ***وصريح
برافو، إبداع..

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