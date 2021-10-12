الأمير "تركي الفيصل" يكشف غدًا سر سذاجة "بن لادن" وخفايا الملف الأفغاني في "الموقف"

الرياض (صدى):
يحل رئيس الاستخبارات السابق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، غدًا الأربعاء، ضيفاً على برنامج "الموقف" الذي يبث عبر قناة "السعودية".
وتناقش الحلقة ما تضمنه كتاب سموه الجديد "الملف الأفغاني"، كما تناقش عدم استخدام سموه لكلمة إرهابيين في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان.
وسيتحدث الأمير تركي الفيصل، خلال الحلقة، عن سر تأكيد سموه على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والأمريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مرورًا بالرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر.
كما ستشهد الحلقة العديد من الإجابات على الأسئلة الهامة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية أحداث 11 سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها.
يذكر أن برنامج "الموقف" يقدمه الإعلامي طارق الحميد، ويعد من البرامج المميزة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية وصولاً إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.