فتاة "أهلاً بك في أربيل" تخطف الأضواء لشمال العراق

أربيل (صدى):
حصد إعلان ترويجي اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لفتاة عراقية تروج للسياحة في أربيل، ولاقى انتشار واسع دفع نشطاء إلى البحث عن الأماكن السياحية في شمال العراق.
وظهرت "الفتاة" في صورة وهي تمد يدها أمام مبنى أثري كان محط أنظار عاشقي السياحة والسفر .
ويروج الإعلان إلى عالم السومريين، الآشوريين والبابليين القدماء، انطلاقاً من أربيل – رابع أكبر مدينة في العراق.
وتضم العاصمة الكردية الواقعة بين نهري دجلة والفرات مآذن، متاحف وحدائق عامة وهي تمثل أرضاً خصبة صالحة للانطلاق في جولات عبر بلاد "مهد الحضارات".