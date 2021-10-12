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فتاة "أهلاً بك في أربيل" تخطف الأضواء لشمال العراق

منذ 3 ساعات
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فتاة "أهلاً بك في أربيل" تخطف الأضواء لشمال العراق

أربيل (صدى):

حصد إعلان ترويجي اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لفتاة عراقية تروج للسياحة في أربيل، ولاقى انتشار واسع دفع نشطاء إلى البحث عن الأماكن السياحية في شمال العراق.

وظهرت "الفتاة" في صورة وهي تمد يدها أمام مبنى أثري كان محط أنظار عاشقي السياحة والسفر .

ويروج الإعلان إلى عالم السومريين، الآشوريين والبابليين القدماء، انطلاقاً من أربيل – رابع أكبر مدينة في العراق.

وتضم العاصمة الكردية الواقعة بين نهري دجلة والفرات مآذن، متاحف وحدائق عامة وهي تمثل أرضاً خصبة صالحة للانطلاق في جولات عبر بلاد "مهد الحضارات".

السياحة
العراق
شمال العراق
فتاة أهلاً بك في أربيل
مهد الحضارات
عاشقي السفر

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14601
منذ 35 دقيقة
بنات أربيل من أجمل بنات الأرض..

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أحدث التعليقات

عبدالله
وبعدين هل تسميته لأبنته بإسم زوجته الاولى يعتبر عنف أُسري؟!
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
واضح ***وصريح
برافو، إبداع..

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