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مواطنة وتجربة تعبئة الوقود بنفسها
منذ 4 ساعات
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1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136204
منذ ساعة
شاطره .. بس التلميس ماهو زين يا بنيه ..
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أحدث التعليقات
عبدالله
وبعدين هل تسميته لأبنته بإسم زوجته الاولى يعتبر عنف أُسري؟!
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
واضح ***وصريح
برافو، إبداع..
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