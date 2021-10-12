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السلك لعب فيها وجرحها
منذ 18 ساعة
2398
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10288
منذ 4 ساعات
مشكور و ما قصر مع البعير و يارب يكون بخير
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136241
منذ ساعة
جزاكم الله خير ..
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نجاة محمد
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للاسف بلادنا مستهدفه من الاعداء وبالذات ايران وحزب الله اللبناني لتدمير شبابها وشاباتها ومكافحه المخدرات تقوم بجهود مشكوره لمنع التهريب وياليت الجميع يتعاون مع...
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