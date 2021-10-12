مواطنة تهدد بالانتحار بسبب اسم ابنتها.. و"العنف الأسري" يتفاعل

الرياض (صدى):
هددت "مواطنة" بالانتحار بسبب فشلها في إقناع زوجها لتغير اسم "ابنتهم" والتي اسماها على اسم زوجته الأولى وهو الأمر الذي يسبب لها بضرر نفسي.
وكتبت "المواطنة" لمركز بلاغات العنف الأسري: "كيف وشلون انتحر.. ابغا اغير اسم بنتي زوجي رافض تعبت وربي .. مسميها اسم زوجته الاولى .. والله احس اني بموت قهر ودي انتحر وربي صادقه بكلامي .. ساعدوني كيف اقنعه أو انتحر".
ورد المركز على "المواطنة" قائلاً: "نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم ، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩".
وأضاف: "علماً بأنه يتم تقديم خدمة الإستشارات من قبل أخصائيات نفسيات وإجتماعيات وسيتم إرشادك للحل السليم".