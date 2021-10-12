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مواطنة تهدد بالانتحار بسبب اسم ابنتها.. و"العنف الأسري" يتفاعل

منذ 4 ساعات
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مواطنة تهدد بالانتحار بسبب اسم ابنتها.. و"العنف الأسري" يتفاعل

الرياض (صدى):
هددت "مواطنة" بالانتحار بسبب فشلها في إقناع زوجها لتغير اسم "ابنتهم" والتي اسماها على اسم زوجته الأولى وهو الأمر الذي يسبب لها بضرر نفسي.

وكتبت "المواطنة" لمركز بلاغات العنف الأسري: "كيف وشلون انتحر.. ابغا اغير اسم بنتي زوجي رافض تعبت وربي .. مسميها اسم زوجته الاولى .. والله احس اني بموت قهر ودي انتحر وربي صادقه بكلامي .. ساعدوني كيف اقنعه أو انتحر".

ورد المركز على "المواطنة" قائلاً: "نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم ، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩".

وأضاف: "علماً بأنه يتم تقديم خدمة الإستشارات من قبل أخصائيات نفسيات وإجتماعيات وسيتم إرشادك للحل السليم".

الانتحار
الضرر
الزوجة الأولى
مركز العنف الأسري
أخصائيات نفسيات

التعليقات

البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2300
منذ ساعة
ما ادري ليش احس ان الموضوع يحتوى على كميه مهوله من النذاله من قبل الزوج ، وكمان انتي الله يهديك قدري موقفو كان يحبها ويموت عليها ويبغا يخلد ذكراها ، والله يجزاه خير زوجك من النوع الوفي
سهااام
سهااام عدد التعليقات : 182
منذ ساعة
وقاحه وعنف نفسي تتعرض له الزوجه ولازم الزوج يتربى.الله يحفظ حكومتنا الى ردت للمراة اعتبارها
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8571
منذ ساعة
اولا اتوقع انه فبركه من احد النسويات الهدف منه تشيع تمرد النساء وهدم بيوتهن بايديهن
ثانيا ان صح الخبر
فالمشكله بسيطه ويمكن حلها وتدخل العنف الاسري قد يتسبب في الطلاق وتشتيت الاسرة
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 247
منذ ساعة
فل تنتحر وش مانعها
كل هذا على اساس انه سمى بنته باسم زوجته الاولى
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2516
منذ 47 دقيقة
طز خلها تنتحر -- اكيد زوجته الاولى تستاهل انه يسمي باسمها
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 247
منذ دقيقة
وبعدين هل تسميته لأبنته بإسم زوجته الاولى يعتبر عنف أُسري؟!

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أحدث التعليقات

عبدالله
وبعدين هل تسميته لأبنته بإسم زوجته الاولى يعتبر عنف أُسري؟!
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
واضح ***وصريح
برافو، إبداع..

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