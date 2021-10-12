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تيس شكله مختلف .. ولله في خلقه شؤون

منذ 3 ساعات
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التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83417
منذ ساعة
سبحان الله العظيم يخلق مايشاء
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83417
منذ ساعة
معد الخبر غزل كاتب تيش بدل تيس
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136201
منذ ساعة
سبحان الخالق المبدع ..

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ابو مالك
وشفيها يوم يسوق يمكن ابوة في الحد الجنوبي او مريض او مسافر كلنا سقنا في هالعمر . بعدين اشوف سوقته ما فيها تهور ....
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