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تيس شكله مختلف .. ولله في خلقه شؤون
منذ 3 ساعات
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83417
منذ ساعة
سبحان الله العظيم يخلق مايشاء
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83417
منذ ساعة
معد الخبر غزل كاتب تيش بدل تيس
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136201
منذ ساعة
سبحان الخالق المبدع ..
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ابو مالك
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