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"السوق المالية" توضح آلية التعامل عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر

منذ ساعتين
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"السوق المالية" توضح آلية التعامل عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة السوق المالية آلية التعامل عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها.

وشددت على ضرورة أن تفصح للجمهور فورًا دون أي تأخير بإعلان مستقل يتضمن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت الى بلوغ هذه الخسائر، والإجراءات التي ستتخذها الشركة حيالها مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها.

وأضافت أنه في حال تزامن الإفصاح المطلوب وفقا لهذه الفقرة مع الإعلان الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية تعفى الشركة من الإفصاح بإعلان مستقل في حال قامت بتضمينه في النتائج المالية الأولية أو السنوية .

ونوهت بأنها تضيف علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها فور صدور إعلان الإفصاح عن الخسائر.

وأضافت أنه يجب على الشركة عند الحصول على تقرير من المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي، أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعلان مستقل عن خفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق بالإعلان تقرير المحاسب القانوني.

وأكدت أنها تحذف العلامة التي تضاف إلى جانب اسم الشركة والمشيرة إلى بلوغ خسائر متراكمة للشركة، فور إعلان الشركة عن تعديل أوضاعها.

 

هيئة السوق المالية
خسائر
شركة
السوق
محاسب

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 143
منذ ساعة
اذا ترك الامور للشركات تعلن عن ارباح وليس خسائر كانت اداره اتصلات مبايلي ايام الكاف رئيس الشركه يعلن عن ارباح خياليه حتى انكشفت الخسائر وذهب متداولي الشركه ضحيه والكاف وادارته لم نسمع عن عقوبات كل ماينشر لايطبق

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