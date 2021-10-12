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توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة المقبلة 

منذ ساعتين
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توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة المقبلة 

الرياض (صدى):
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، توجيها لخطباء بالجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره، والتحذير من التستر على أي مخالف للأنظمة والتعليمات التي سنتها الجهات الحكومية لمصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح التوجيه أن تتناول الخطب الحث على الكسب الحلال وبيان أن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن مخالفة الأنظمة والتعليمات التي سنها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن محرم شرعاً، والتحذير من جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجارية خلاف ما استقدموا له، وبيان ضرر ذلك على المواطنين والمقيمين.

وأشار التوجيه إلى حث المصلين على الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك، وكذلك الحث على استثمار فترة التصحيح التي منحتها الجهات المعنية للمخالفين لنظام التستر التجاري.

 

 

عبداللطيف آل الشيخ
خطبة الجمعة
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
المساجد
صلاة الجمعة
خطباء
الجوامع

التعليقات

ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 45
منذ ساعة
الظاهرهاالوزير وزير على خطبة الجمعه ماعنده غير يحدد موضوع الخطبه بلله شف المساجد واحتياجات الاحياء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18231
منذ ساعة
الخياط أبو أحمد أصبح مشردا جالس في الشارع بعد رفض كفيله تجديد رخصة المحل بسبعة آلاف بسبب اللوحة التي احتسبت دعائية في النظام بعد ما كانت تعد إرشادية ويقترض الرجل كي يعيش واقامته سارية ولا يأخذ رواتب لأنه المحل مغلق فكيف يعمل وهو كل ما فتح المحل تلقى الغرامات .. اتقوا الله في المعوقين الذين لا يجدون كسها غير ما حاكت يمينهم

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أحدث التعليقات

ابو مالك
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