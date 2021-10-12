توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة المقبلة 

الرياض (صدى):
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، توجيها لخطباء بالجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره، والتحذير من التستر على أي مخالف للأنظمة والتعليمات التي سنتها الجهات الحكومية لمصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح التوجيه أن تتناول الخطب الحث على الكسب الحلال وبيان أن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن مخالفة الأنظمة والتعليمات التي سنها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن محرم شرعاً، والتحذير من جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجارية خلاف ما استقدموا له، وبيان ضرر ذلك على المواطنين والمقيمين.
وأشار التوجيه إلى حث المصلين على الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك، وكذلك الحث على استثمار فترة التصحيح التي منحتها الجهات المعنية للمخالفين لنظام التستر التجاري.