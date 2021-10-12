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تعرف على فصيلة الدم الأكثر عرضة لإصابتك بالخرف

منذ ساعة
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تعرف على فصيلة الدم الأكثر عرضة لإصابتك بالخرف

أميرة خالد (صدى):

كشف الباحثون أن فصيلة الدم يمكن أن توضح احتمالية شخص ما بـ "الخرف" أو تنبه بوجود بعض المشكلات الخاصة بالذاكرة؛ وذلك بحسب ما ذكره موقع "eat this not that".

وأبرزت دراسة نشرتها مجلة " Neurology" الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة في سنوات متأخرة أكثر من الأشخاص الذين لديهم أنواع دم أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم هذه الفصيلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 82% لتطوير مشاكل التفكير والذاكرة التي يمكن أن تؤدي إلى الخرف من الأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.

وتطرق الباحثون لدراسة مستويات الدم للعامل الثامن وهو بروتين يساعد الدم على التجلط، حيث ترتبط المستويات المرتفعة من العامل الثامن بارتفاع مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف.

الخرف
الذاكرة
فصيلة الدم
الأبحاث
مشكلات الذاكرة
فصيلة AB

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136193
منذ ساعة
الله اعلم ..

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
دي لبوة انثي الاسد و باين عليها هزيلة الجسم و الحمد لله انه تم القبض عليها
ابو يزيد
يا,, kkkk .......تقول.......الفقر ماوراه الا الفقر الحمدلله على نعمه زعيم اسيا الازرق العالمي,زعيم بدولار مشريه 20سنه تطحساوشروه لك الرجال,,,,,,,,
ابومحمد
كله هذا خوف من الترنيدو وجه الفقر يشجع بريسبيلوس
غييييوووورررر
تلاقيه عند اسياده في قم المدنسه وباقي الخونه ينتظرون الفرص للغدر بالوطن
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..

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