تعرف على فصيلة الدم الأكثر عرضة لإصابتك بالخرف

أميرة خالد (صدى):
كشف الباحثون أن فصيلة الدم يمكن أن توضح احتمالية شخص ما بـ "الخرف" أو تنبه بوجود بعض المشكلات الخاصة بالذاكرة؛ وذلك بحسب ما ذكره موقع "eat this not that".
وأبرزت دراسة نشرتها مجلة " Neurology" الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة في سنوات متأخرة أكثر من الأشخاص الذين لديهم أنواع دم أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم هذه الفصيلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 82% لتطوير مشاكل التفكير والذاكرة التي يمكن أن تؤدي إلى الخرف من الأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.
وتطرق الباحثون لدراسة مستويات الدم للعامل الثامن وهو بروتين يساعد الدم على التجلط، حيث ترتبط المستويات المرتفعة من العامل الثامن بارتفاع مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف.