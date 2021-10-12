الأمير عبدالله بن مساعد يكشف سبب توقفه عن متابعة الدوري

نواف السالم (صدى):
أوضح الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، السر وراء توقفه عن متابعة منافسات الدوري.
وقال، خلال مشاركته ضمن برنامج "تجربتي" في ضيافة مجلس شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، أنه لم يعجبه قرار تحويل نظام الدوري السعودي من نظام النقاط إلى المربع الذهبي.
وأشار إلي أن هذا القرار جعله يتوقف على متابعة الدوري السعودي وقتها، واتجاهه نحو متابعة منافسات كرة القدم الأمريكية.
وفي سياق آخر، قال بن مساعد إنه فضل شراء نادٍ في بطولة "تشامبيونشيب"، كونه يحب الدوري الإنجليزي، وبسبب ارتفاع الأسعار في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنه كان يتمنى أن يصعد بالفريق إلى "بريمييرليج".
واضاف "يصعب عليّ شراء نادٍ سعودي غير الهلال في المملكة؛ لأني أعشق الزعيم ولا أشجع غيره".