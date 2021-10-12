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تحديد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

منذ ساعتين
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تحديد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد حمد عبدالله العبدالقادر، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1002794830) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الإثنين الموافق 3/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

جلسة
محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
المحاكمة
جرائم الإرهاب
الدعوى المقامة

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8570
منذ 46 دقيقة
تلاقيه عند اسياده في قم المدنسه وباقي الخونه ينتظرون الفرص للغدر بالوطن

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
دي لبوة انثي الاسد و باين عليها هزيلة الجسم و الحمد لله انه تم القبض عليها
ابو يزيد
يا,, kkkk .......تقول.......الفقر ماوراه الا الفقر الحمدلله على نعمه زعيم اسيا الازرق العالمي,زعيم بدولار مشريه 20سنه تطحساوشروه لك الرجال,,,,,,,,
ابومحمد
كله هذا خوف من الترنيدو وجه الفقر يشجع بريسبيلوس
غييييوووورررر
تلاقيه عند اسياده في قم المدنسه وباقي الخونه ينتظرون الفرص للغدر بالوطن
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..

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