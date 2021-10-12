نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فلكية جدة: وميض أخضر وأحمر يزيّن السماء اليوم

منذ 3 ساعات
1536
1
فلكية جدة: وميض أخضر وأحمر يزيّن السماء اليوم

جدة (صدى):
يرصد بعد غروب الشمس اليوم ببضع ساعات، نجم يومض باللونين الأخضر والأحمر في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن النجم يسمى" العيوق "، مبينًا أن الإنسان لو كان قادرًا على السفر إليه سيجده عبارة عن نجمين كليهما له نفس درجة حرارة السطح تقريبًا مثل درجة حرارة الشمس، ولكنهما أكبر وأسطع .

وأشار إلى أن نجم العيوق يومض بالأحمر والأخضر عندما يكون منخفضًا نحو الأفق، لأن ضوءه يجب أن يعبر من خلال الغلاف الجوي حول الأرض قبل أن يصل إلى أعيننا، ولذلك عندما يكون جسم منخفضًا في السماء فنحن ننظر إليه خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي، تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس.

وأبان أبو زاهرة أن النجم بعد أن يرتفع في قبة السماء سيختفي الوميض الأحمر والأخضر، ويرجع السبب إلى أن تلك الألوان ملاحظة مع نجم العيوق لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس ألمع نجم في سماء الأرض، ولرصد النجم يتم النظر نحو الأفق الشمالي الشرقي بعد الساعة الثامنة مساًء بالتوقيت المحلي، وسيظهر نجم العيوق بالألوان وعند منتصف الليل بعد أن يكون مرتفعًا سوف يظهر لونه الذهبي.

فلكية جدة
الشمس
العين المجردة
ماجد أبو زاهرة
وميض أخضر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136195
منذ ساعة
سبحان خالق الكون ومدبره بمشيئته وحكمته ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
دي لبوة انثي الاسد و باين عليها هزيلة الجسم و الحمد لله انه تم القبض عليها
ابو يزيد
يا,, kkkk .......تقول.......الفقر ماوراه الا الفقر الحمدلله على نعمه زعيم اسيا الازرق العالمي,زعيم بدولار مشريه 20سنه تطحساوشروه لك الرجال,,,,,,,,
ابومحمد
كله هذا خوف من الترنيدو وجه الفقر يشجع بريسبيلوس
غييييوووورررر
تلاقيه عند اسياده في قم المدنسه وباقي الخونه ينتظرون الفرص للغدر بالوطن
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..

أخر الأخبار

"استشاري " يحذر من تناول المهدئات لمدة شهر ويوضح خطورتها
"استشاري " يحذر من تناول المهدئات لمدة شهر ويوضح خطورتها
منذ 5 دقائق 1038
شاهد.. طليقة شهاب جوهر تستعرض الهدايا التي تلقتها من أطفالها في عيد ميلادها 
شاهد.. طليقة شهاب جوهر تستعرض الهدايا التي تلقتها من أطفالها في عيد ميلادها 
منذ 14 دقيقة 184
إلغاء حفل زفاف لاعب الأهلي المصري "أفشة"
إلغاء حفل زفاف لاعب الأهلي المصري "أفشة"
منذ 27 دقيقة 1191
الدولار الأمريكي يسجل تراجعًا بالسوق الأمريكية اليوم
الدولار الأمريكي يسجل تراجعًا بالسوق الأمريكية اليوم
منذ 35 دقيقة 1117
شاهد.. اندلاع حريق بمدرسة ابتدائية في عسير
شاهد.. اندلاع حريق بمدرسة ابتدائية في عسير
منذ 36 دقيقة 1143
تورط وكيل وزارة كويتي سابق في قضية خطف شاب
تورط وكيل وزارة كويتي سابق في قضية خطف شاب
منذ 37 دقيقة 232
بالصور .. السيطرة على أسد طليق في الخبر
بالصور .. السيطرة على أسد طليق في الخبر
منذ 39 دقيقة 1270
"السوق المالية" توضح آلية التعامل عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر
"السوق المالية" توضح آلية التعامل عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر
منذ 44 دقيقة 1146
والدة الفنان أحمد مكي تحتفل بعيد ميلادها
والدة الفنان أحمد مكي تحتفل بعيد ميلادها
منذ 45 دقيقة 263
شاهد.. كيف يعمل مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة عسير ؟
شاهد.. كيف يعمل مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة عسير ؟
منذ 48 دقيقة 1084