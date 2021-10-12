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بالفيديو.. مستشارة أسرية: الزوجة غير ملزمة بالمشاركة في مصروف المنزل

منذ ساعة
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بالفيديو.. مستشارة أسرية: الزوجة غير ملزمة بالمشاركة في مصروف المنزل

أميرة خالد (صدى):
أكدت المستشارة الأسرية المعتمدة، حنان المرشود، اليوم الثلاثاء، إن الرجل مسؤول في الإنفاق على المرأة لأن القوامة للرجال، وأن مال وراتب الزوجة لها.

وأوضحت حنان المرشود، إن قوامة الرجل على المرأة كانت مرتبطة بالإنفاق، وأن الزوجة الموظفة إن شاءت شاركت في نفقات المنزل وإن لم تشأ فهذا اختيارها، لافتة إلى أنه حري بالمرأة الحصيفة العاقلة المساهمة في النفقات بمنزلها، وأن يكون هناك حوار هادف بين الزوجين.

وأشارت إلى أن الرجل ملزم بالنفقة بغض النظر عن حالة المرأة المالية حتى لو كانت مليونيرة، مضيفة أن الكماليات تختلف عن الأمور الأساسية اللازمة للحياة، حيث أنها من الممكن أن تقوم بها من راتبها الخاص كما تشاء، لأن الأسرة لا تتأثر بعدم وجودها؛ مؤكدة على ضرورة وجود نقاشات واضحة وفهم الحقوق والواجبات منهًا للصدام، بحسب قناة "السعودية".

الزوجة
الإنفاق
مستشارة أسرية
الموظفة
مصروف المنزل

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 30
منذ 53 دقيقة
نعم ملزم بالانفاق علي ااغراض الاكل والشرب والسكن والكساء المعقول فقط
اما الجوال فليس بملزوم
والترفيه ليس ملزوم
والمستوصف الخاص ليس ملزوم
والاكل من المطاعم ليس ملزوم
فعنئذ نعم المراءة ماهي ملزومه بمساعدة زوجها في مصروف المنزل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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