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رئيس الفلبين يطلق مبادرة لتطعيم الرافضين لقاح كورونا بطريقة "غير متوقعة"

منذ ساعة
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رئيس الفلبين يطلق مبادرة لتطعيم الرافضين لقاح كورونا بطريقة "غير متوقعة"

مانيلا (صدى):
اقترح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تطعيم الأشخاص الذين يترددون في الحصول على فيروس كورونا، أثناء نومهم.

وأبدى خلال خطاب متلفز لدوترتي بثته قناة "بي تي في" التلفزيونية للحكومة اليوم الثلاثاء، استعداده لقيادة هذه المبادرة.

وقال: "أعلم أن الكثيرين لا يزالون يرفضون التطعيم. وهذه مشكلة، أولائك الناس". وتابع: "يجب عليكم البحث عنهم في حاراتكم ودعونا نقوم بتطعيمهم وهم نائمون.

وشدد على أنه "إذا كانوا لا يريدون التطعيم، فدعونا نذهب إلى منازلهم ونقوم بتطعيمهم هناك.

وقال دوتيرتي في وقت سابق إنه يبحث عن قانون مناسب يسمح بسجن مخالفي الحجر الصحي.

الفلبين
رئيس الفلبين
فيروس كورونا
المبادرة
الحجر الصحي
لقاح كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136187
منذ 27 دقيقة
ماهو بسيط ابو فلب ..

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ابو محمد 😎 ✍️
تاريخ ذو أهمية قيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بسيط ابو فلب ..
ط 🍹🍹🍹
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