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بالفيديو.. قصة تعرض صيدلي للاعتداء بالضرب داخل مستشفى

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. قصة تعرض صيدلي للاعتداء بالضرب داخل مستشفى

الرياض (صدى):
كشفت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن قصة اعتداء مريض على صيدلي يعمل داخل أحد المستشفيات الكبرى بالضرب.

وأوضحت الهيئة، أن الصيدلي أثناء عمله في صيدلية المستشفى دخل عليه مريض يتكئ على عصا طالبًا منه صرف أحد الأدوية الموجود بصورة على الجوال؛ ليطلب منه الصيدلي وصفة الطبيب نظرًا لمنع صرف الدواء دون وصفة.

وأشارت الهيئة، إلى أن المريض غضب بشدة من طلب الصيدلي ليرفع العصا ويهوي بها على جسد الصيدلي حيث أصابت كتفه بإصابة خطيرة جعلته يتخوف بعد ذلك من الدوام، فيما بحث عن طريقة لرد اعتباره فوجد خدمة "تحمينا نحميك" وهي خدمة تأخذ حق كل ممارس صحي تعرض لإيذاء جسدي أو لفظي ليرفع طلبه للمسؤولين وتم قبوله وبدأت المحاكمة ليأخذ حقه بالعدل.

 

 

مستشفى
المملكة
اعتداء
التخصصات الصحية
صيدلي
الضرب

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83426
منذ ساعة
الله المستعان

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نجاة محمد
الف مبروك لمنتخبنا و الي الامام دائما
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
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حارس ضعيف جدا وفاشل لا يملك التأسيس الصحيح وجبان والله كارثة واكبر خطأ وجوده بالمنتخب المجاملات. والفيلم الهندي تضيع المنتخب مايصلح شوف غيره.
الدوري الإيطالي
حارس ضعيف جدا وفاشل لا يملك التأسيس الصحيح وجبان والله كارثة واكبر خطأ وجوده بالمنتخب المجاملات. والفيلم الهندي تضيع المنتخب مايصلح شوف غيره.

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