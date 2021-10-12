بالفيديو.. قصة تعرض صيدلي للاعتداء بالضرب داخل مستشفى

الرياض (صدى):
كشفت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن قصة اعتداء مريض على صيدلي يعمل داخل أحد المستشفيات الكبرى بالضرب.
وأوضحت الهيئة، أن الصيدلي أثناء عمله في صيدلية المستشفى دخل عليه مريض يتكئ على عصا طالبًا منه صرف أحد الأدوية الموجود بصورة على الجوال؛ ليطلب منه الصيدلي وصفة الطبيب نظرًا لمنع صرف الدواء دون وصفة.
وأشارت الهيئة، إلى أن المريض غضب بشدة من طلب الصيدلي ليرفع العصا ويهوي بها على جسد الصيدلي حيث أصابت كتفه بإصابة خطيرة جعلته يتخوف بعد ذلك من الدوام، فيما بحث عن طريقة لرد اعتباره فوجد خدمة "تحمينا نحميك" وهي خدمة تأخذ حق كل ممارس صحي تعرض لإيذاء جسدي أو لفظي ليرفع طلبه للمسؤولين وتم قبوله وبدأت المحاكمة ليأخذ حقه بالعدل.