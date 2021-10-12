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فوائد صحية لتناول الحبوب الكاملة

منذ ساعة
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فوائد صحية لتناول الحبوب الكاملة

أميرة خالد (صدى):
تعتبر الحبوب الكاملة جزء أساسي من أي نظام غذائي صحي لأنها مصدر للعديد من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات المعقدة، والفيتامينات والمعادن الأساسية كما أنها تحتوي علي كمية منخفضة من الدهون.

وتساعد الحبوب الكاملة على الشعور بالشبع لفترة أطول؛ ما يساعد الإنسان على تجنب الوجبات السريعة التي تسبب الكثير من الأمراض، كنا تساعد على خفض الوزن ، ولها فواىد عديدة بحسب دراسة نشرها موقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي وتتضمن مايلي:

خفض الوزن

يكتسب الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان وزنا أقل من أولئك الذين يتناولون الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض.

طريقة جيدة لزيادة الألياف

الحبوب الكاملة وسيلة رائعة لزيادة الألياف التي تحتوي على قائمة طويلة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة، ومساعدتك على إنقاص الوزن، وتسهيل عملية الهضم.

الحبوب الكاملة والقوة

تحتوي الحبوب الكاملة على فيتامينات ب، التي تمد بالطاقة، كما أنها غنية بحمض الفوليك الذي يساعد في بناء الأوعية الدموية الحمراء، وهي أيضا مليئة بالمعادن مثل المغنيسيوم والسيلينيوم، التي تساعد جسمك على تكوين العظام وتقوية جهاز المناعة.

حبوب كاملة بدون غلوتين

إذا كنت بحاجة إلى تجنب الغلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والجاودار والشعير، فلا يزال بإمكانك تناول الحبوب الكاملة، ويمكن البحث عن الكينوا والدخن والحنطة السوداء والقطيفة كبديل.

الحبوب الكاملة
خفض الوزن
زيادة الألياف
غلوتين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136175
منذ 4 دقائق
معلومات طيبه ومهمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مسكرين المحل ......
ابو محمد 😎 ✍️
تمثيل بايخ ,,
ابو اسد اليماني
الله يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامه
kkkk
الفقر ماوراه الا الفقر الحمدلله على نعمه زعيم اسيا الازرق العالمي
7UP
مالنا ومال القيرو هههههههههههههههههههه

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