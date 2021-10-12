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"العنف الأسري" يتفاعل مع واقعة تعنيف أب لابنتيه

منذ 45 دقيقة
1524
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"العنف الأسري" يتفاعل مع واقعة تعنيف أب لابنتيه

علي القحطاني (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقبض على أحد الآباء نتيجة تعنيف ابنتيه.

ورد المركز عبر حسابه في تويتر، على بلاغات نشطاء التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، قائلًا:" موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك" .

وكتبت ناشطة عبر موقع تويتر: "أكثر من مرة يهدد الأم والأطفال بالقتل، وعندي محادثات وتسجيلات بصوته وهو يتعاطى ويسكر حتى أهله ما يدرون عنه، وكم مرة تشتكي وما يقدرون يوصلون له، الموضوع ما ينسكت عنه الكل يشارك راح يكملون سنة مخطوفين وما في أحد قدر يوصل له".

 

المملكة
تعنيف
خطف
العنف الأسري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136179
منذ دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ماهو صاحي ، يحتاج تأديب وتأهيل ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مسكرين المحل ......
ابو محمد 😎 ✍️
تمثيل بايخ ,,
ابو اسد اليماني
الله يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامه
kkkk
الفقر ماوراه الا الفقر الحمدلله على نعمه زعيم اسيا الازرق العالمي
7UP
مالنا ومال القيرو هههههههههههههههههههه

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