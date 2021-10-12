"العنف الأسري" يتفاعل مع واقعة تعنيف أب لابنتيه

علي القحطاني (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقبض على أحد الآباء نتيجة تعنيف ابنتيه.
ورد المركز عبر حسابه في تويتر، على بلاغات نشطاء التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، قائلًا:" موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك" .
وكتبت ناشطة عبر موقع تويتر: "أكثر من مرة يهدد الأم والأطفال بالقتل، وعندي محادثات وتسجيلات بصوته وهو يتعاطى ويسكر حتى أهله ما يدرون عنه، وكم مرة تشتكي وما يقدرون يوصلون له، الموضوع ما ينسكت عنه الكل يشارك راح يكملون سنة مخطوفين وما في أحد قدر يوصل له".