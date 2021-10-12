بلطجية يسحلون مسنة بدراجة نارية لسرقتها

لندن (صدى):
قام اثنان من البلطجية على متن دراجة نارية على الاصطدام براهبة مسنة في بريطانيا قبل أن يسرقوا حقيبتها التي تحتوي على الماء المقدس في هجوم وحشي.
كانت المسنة التي تبلغ من العمر 85 عامًا تمشي على طول الطريق في مقاطعة كوتنغهام رود البريطانية ثم سقطت على الأرض بعد تصادمها بدراجة نارية وفقًا لصحيفة ديلي ستار.
ولم تلاحظ المسنة أن حقيبة يدها قد سُرقت حتى ساعدها أحد المارة في الوقوف على قدميها، وكانت الحقيبة التي احتوت على مفاتيح بها عناوين ، وميدالية فضية على خيط وزجاجة من الماء المقدس ، أعيدت إليها فيما بعد فور العثور عليها وهي ملقا بالشارع .
وتمكنت الشرطة من القبض على السارق ، البالغ من العمر 21 عامًا ، بعد أن تعرفوا عليه أحد المارة على أنه الراكب على ظهر الدراجة.