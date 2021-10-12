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نوم عميق بعد مناسبة زواج بصحراء الدهناء قبل 40 عام
منذ 14 ساعة
1738
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صحراء الدهناء
مناسبة زواج
التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83426
منذ 54 دقيقة
من التعب محذف بهم
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أحدث التعليقات
بوسالم
صارت مظاهرات من الشعب بالبحريني بسبب التطبيع مع اليهود
نجاة محمد
الف مبروك لمنتخبنا و الي الامام دائما
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الدوري الإيطالي
حارس ضعيف جدا وفاشل لا يملك التأسيس الصحيح وجبان والله كارثة واكبر خطأ وجوده بالمنتخب المجاملات. والفيلم الهندي تضيع المنتخب مايصلح شوف غيره.
الدوري الإيطالي
حارس ضعيف جدا وفاشل لا يملك التأسيس الصحيح وجبان والله كارثة واكبر خطأ وجوده بالمنتخب المجاملات. والفيلم الهندي تضيع المنتخب مايصلح شوف غيره.
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