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عُمال ينجون من انهيار جبلي
منذ ساعة
707
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136172
منذ ساعة
سبحان الله العظيم ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54086
منذ ساعة
سبحان من انقذهم منه
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أحدث التعليقات
سارا سالم
لالالالالالالالالالالا
المهم
الحل الجذري مصادرة العقار والحكم بالأعمال الشاقة على الجناه.
المهم
مافيه شي أهم
المهم
مافيه شي أهم
dfs
ما دام يحبون الاسلحة ياليت يجنودونهم ويودونهم للحد الجنوبي لرد الحوثي مو معقولة الشهداء والمصابين رجال فقط لازم فيه شهيدات ومصابات نساء زيهم زي...
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