بالصور.. ضبط مصنعًا بداخله 100 برميلًا لتصنيع الخمر بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة ممثلة بوحدة الدوريات السرية بدوريات الأمن، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخصيْن إثيوبيين يديران مصنع خمر شرق مكة المكرّمة.
ورصدت فرق التحريات والبحث بدوريات الأمن السرية أحد المواقع في حوش بمخطط الجعرانة تقطنه عمالة إثيوبية، وعند مداهمة الموقع عُثر بداخله على قرابة 100 برميلًا لتصنيع الخمر، بحسب "سبق" .
وألقى رجال الدوريات الأمنية القبض على شخصَيْن من جنسية إثيوبية يديران المصنع، وتمّ تسليمهما لشرطة الشرائع، بحضور مندوب بلدية الشرائع الفرعية، التي تولت حصر المضبوطات وإتلافها.