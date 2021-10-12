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"البيئة" تطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك

منذ 50 دقيقة
1444
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"البيئة" تطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك

الرياض (صدى):
‏أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة.

وتعد الخدمة، هي منصة تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين تهدف إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية و الثروة النباتية و الثروة السمكية و تربية النحل وإنتاج العسل.

وأوضحت الوزارة، أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة: أن يكون لديه هوية سارية المفعول إذا كان فرد، أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول إذا كان شركة، بينما الجمهور المستهدف: أفراد، قطاع أعمال، جهات حكومية.

وأشارت إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات: من 15 الى 30 يوم و تعتمد على نوع الترخيص، بينما يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال: البوابة الإلكترونية للوزارة، الخدمات الإلكترونية، مشاريع الثروة السمكية.

 

وزارة البيئة
تراخيص
بحار
الثروة السمكية
تفريخ الأسماك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136164
منذ 28 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

خخخ
خبل وطاقيه ههههههه
راجع لقدام
انجلطوا الفق....
مطر الاسود
تنفخ في قربة مقطوعة يالاخو , وعلى قولة القائل اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
احمد
عقدة الأجنبي للأسف لازالت في كل النشاطات الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعية وحتى سائق التكسي متى تنفك الله اعلم
ابو عمار
كل يوم طالعه بدور بموضوع والهدف انها تقول اذكروني لا تنسون بدور . خلاص كبرتي وقل عليك الطلب

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