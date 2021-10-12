"البيئة" تطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة.
وتعد الخدمة، هي منصة تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين تهدف إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية و الثروة النباتية و الثروة السمكية و تربية النحل وإنتاج العسل.
وأوضحت الوزارة، أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة: أن يكون لديه هوية سارية المفعول إذا كان فرد، أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول إذا كان شركة، بينما الجمهور المستهدف: أفراد، قطاع أعمال، جهات حكومية.
وأشارت إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات: من 15 الى 30 يوم و تعتمد على نوع الترخيص، بينما يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال: البوابة الإلكترونية للوزارة، الخدمات الإلكترونية، مشاريع الثروة السمكية.