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إيقاع عقوبة ضد منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف

منذ 40 دقيقة
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إيقاع عقوبة ضد منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم الثلاثاء، أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة وقفت على إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف.

وأوضح متحدث الموارد البشرية، أنه بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة بناءً على الفقره 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها.

‏وأشار آل حماد، إلى أن تلك الفقرة تنص على: "قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص"، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات في إعلانات التوظيف عبر تطبيق معاً للرصد، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

المملكة
عقوبات
منشآت
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
طلب توظيف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54077
منذ 27 دقيقة
المشكله ان المدير والمسؤل اللي يعمل مقابله مع ابناء الوطن اجنبي من الدول العربيه مثل الفلسطيني او اللبناني وغالبا لا يتم توظيف ابناء الوطن
احمد
احمد عدد التعليقات : 18
منذ 14 دقيقة
عقدة الأجنبي للأسف لازالت في كل النشاطات الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعية وحتى سائق التكسي
متى تنفك الله اعلم

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أحدث التعليقات

خخخ
خبل وطاقيه ههههههه
راجع لقدام
انجلطوا الفق....
مطر الاسود
تنفخ في قربة مقطوعة يالاخو , وعلى قولة القائل اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
احمد
عقدة الأجنبي للأسف لازالت في كل النشاطات الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعية وحتى سائق التكسي متى تنفك الله اعلم
ابو عمار
كل يوم طالعه بدور بموضوع والهدف انها تقول اذكروني لا تنسون بدور . خلاص كبرتي وقل عليك الطلب

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