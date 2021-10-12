إيقاع عقوبة ضد منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم الثلاثاء، أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة وقفت على إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف.
وأوضح متحدث الموارد البشرية، أنه بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة بناءً على الفقره 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها.
وأشار آل حماد، إلى أن تلك الفقرة تنص على: "قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص"، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات في إعلانات التوظيف عبر تطبيق معاً للرصد، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.