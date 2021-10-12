أسباب تحول لون بواجي السيارة إلى الأسود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تحول لون بواجي السيارة إلى اللون الأسود.
وقال الخبراء إن اكتساء البواجي باللون الأسود يرجع إلى ترسب مادة الكربون الناتجة عن عملية حرق الوقود عليها، ويعد تغير لون البواجي طبيعيًا حال كثرة الاستخدام ومرور الوقت، ولكن عادة ما يحدث هذا الأمر إذا ما كان هناك مُشكلة بالمحرك أو في عملية احتراق الوقود.
ومن أبرز الأسباب لسرعة سواد البواجي، وجود خلل بعملية حرق الوقود في المحرك، كأن يكون الاحتراق غير كامل بسبب ضعف الشرارة المُولدة من البواجي، وذلك بسبب تعرضها للتلف أو عدم مُناسبتها للمحرك.
ورداءة الوقود المُستخدم، أو اختلال نسبة خليط الوقود بالهواء، بحيث يكون الوقود أكثر من النسبة المُناسبة فلا يحترق بالكامل.
بالإضافة إلى وجود تسرب لزيت المحرك إلى غرف الاحتراق واحتراقه مع الوقود، وهو ما يؤدي إلى تكون مادة الكربون وترسبها على البواجي.