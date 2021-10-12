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أسباب تحول لون بواجي السيارة إلى الأسود

منذ 55 دقيقة
1483
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أسباب تحول لون بواجي السيارة إلى الأسود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تحول لون بواجي السيارة إلى اللون الأسود.

وقال الخبراء إن اكتساء البواجي باللون الأسود يرجع إلى ترسب مادة الكربون الناتجة عن عملية حرق الوقود عليها، ويعد تغير لون البواجي طبيعيًا حال كثرة الاستخدام ومرور الوقت، ولكن عادة ما يحدث هذا الأمر إذا ما كان هناك مُشكلة بالمحرك أو في عملية احتراق الوقود.

ومن أبرز الأسباب لسرعة سواد البواجي، وجود خلل بعملية حرق الوقود في المحرك، كأن يكون الاحتراق غير كامل بسبب ضعف الشرارة المُولدة من البواجي، وذلك بسبب تعرضها للتلف أو عدم مُناسبتها للمحرك.

ورداءة الوقود المُستخدم، أو اختلال نسبة خليط الوقود بالهواء، بحيث يكون الوقود أكثر من النسبة المُناسبة فلا يحترق بالكامل.

بالإضافة إلى وجود تسرب لزيت المحرك إلى غرف الاحتراق واحتراقه مع الوقود، وهو ما يؤدي إلى تكون مادة الكربون وترسبها على البواجي.

سيارات
الكربون
اللون الأسود
بواجي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136164
منذ 32 دقيقة
كلام صح 100 % ..

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أحدث التعليقات

خخخ
خبل وطاقيه ههههههه
راجع لقدام
انجلطوا الفق....
مطر الاسود
تنفخ في قربة مقطوعة يالاخو , وعلى قولة القائل اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
احمد
عقدة الأجنبي للأسف لازالت في كل النشاطات الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعية وحتى سائق التكسي متى تنفك الله اعلم
ابو عمار
كل يوم طالعه بدور بموضوع والهدف انها تقول اذكروني لا تنسون بدور . خلاص كبرتي وقل عليك الطلب

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