السديري يروي واقعة لإمام مسجد "جاب العيد" في "صلاة العيد"

القاهرة (صدى):
روى الكاتب مشعل السديري، قصة لإمام مسجد عمرو بن العاص في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نسي قراءة الفاتحة في صلاة العيد.
جاء ذلك في مقال للكاتب السديري بعنوان " نسيت النوم وأحلامه "في صحيفة "الشرق الأوسط". قال فيه إن صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمرو بن العاص بالقاهر ذات مرة شهدت غلطة غريبة لا تتكرر كثيرًا".
وأضاف: "أعاد إمام المسجد صلاة العيد بعد سهوه عن قراءة الفاتحة، في الركعة الثانية من الصلاة، بعدها تذكر الإمام وأخذ يصيح قائلًا للمصلين عبر مكبر الصوت لا تجوز الصلاة –وكررها ثلاث مرات- وقرر إعادة الصلاة مرة أخرى".
وأكد السديري على أن الآلاف من المصلين أبدوا اعتراضهم على تصرف الإمام، وهتف عدد كبير منهم (لا إله إلاّ الله)، وغادرت أعداد كبيرة منهم ساحة الصلاة قبل إعادتها – حسبي الله ونعم الوكيل.
وتابع : فمع تقديري للإمام فقد نعذر أي إنسان في نسيان شيء أو قول ما، فجل من لا يسهو، ولكن أن يسهو عن قراءة الفاتحة التي هي أم الكتاب، عندها ليسمح لنا أن نتوقف متعجبين – إلا إذا كان هو (جايب العيد)؛ فعلًا ونحن لا ندري، هنا يكون لنا كلام آخر ليس في صالحه”.