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مختصة توضح خطورة نقص الملح في الجسم

منذ ساعة
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مختصة توضح خطورة نقص الملح في الجسم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الدكتورة ناتاليا ستوكوفا طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، أن نقص الملح في الجسم يمكن أن يكون خطيراً أيضاً لعدة أسباب.

وقالت المختصة أن عدم كفاية كمية الملح في القائمة اليومية في الطعام يمكن أن يسبب ليس فقط ضعفاً في حركة الجسم، إنما أيضاً مشاكل في عمل القلب. لأن المواد التي تدخل الجسم مع الملح تنظم عمليات التمثيل الغذائي، وهي أيضاً عنصر مهم للحفاظ على توازن الإلكتروليت.

وأضافت أن "علامات نقص الملح في الجسم يمكن أن تظهر من خلال الصداع، الدوخة، الضعف، الغثيان، وقصور في القلب، ديناميكا الدم غير المستقرة"، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر عند إضافة الملح في النظام الغذائي.

القلب
أمراض الجهاز الهضمي
حركة الجسم
نقص الملح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136164
منذ 38 دقيقة
معلومات مهمه جداً جداً ..

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أحدث التعليقات

خخخ
خبل وطاقيه ههههههه
راجع لقدام
انجلطوا الفق....
مطر الاسود
تنفخ في قربة مقطوعة يالاخو , وعلى قولة القائل اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
احمد
عقدة الأجنبي للأسف لازالت في كل النشاطات الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعية وحتى سائق التكسي متى تنفك الله اعلم
ابو عمار
كل يوم طالعه بدور بموضوع والهدف انها تقول اذكروني لا تنسون بدور . خلاص كبرتي وقل عليك الطلب

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