مختصة توضح خطورة نقص الملح في الجسم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الدكتورة ناتاليا ستوكوفا طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، أن نقص الملح في الجسم يمكن أن يكون خطيراً أيضاً لعدة أسباب.
وقالت المختصة أن عدم كفاية كمية الملح في القائمة اليومية في الطعام يمكن أن يسبب ليس فقط ضعفاً في حركة الجسم، إنما أيضاً مشاكل في عمل القلب. لأن المواد التي تدخل الجسم مع الملح تنظم عمليات التمثيل الغذائي، وهي أيضاً عنصر مهم للحفاظ على توازن الإلكتروليت.
وأضافت أن "علامات نقص الملح في الجسم يمكن أن تظهر من خلال الصداع، الدوخة، الضعف، الغثيان، وقصور في القلب، ديناميكا الدم غير المستقرة"، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر عند إضافة الملح في النظام الغذائي.