بالفيديو.. صاحبة دار نشر: إقبال كبير من الأطفال على قراءة الكتب

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة أروى خميس صاحبة دار أروى العربية للنشر، اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبالاً كبيرًا من الأطفال على قراءة الكتب؛ حيث أن الأجهزة الإلكترونية لا تغني عنها.
وقالت أروى خميس، أنها ترى أن الأطفال دائمًا ما يلجأون إلى قراءة الكتب لأن الكتب شيء مختلف عن "الآيباد" فهو أعم وأشمل، فكليهما وسيطًا مختلفًا، بحسب تصريحاتها لقناة "الإخبارية".
وأشارت إلى أن لديها مشكلة مع الأهالي والمدارس في توفير الكتب لأن الطفل بمفرده لا يستطيع أن يحصل على كتاب، مؤكدة أن عليهما توفير الكتب للأطفال ليتمكنوا من القراءة ليصبح الكتاب جزءًا من حياته حتى يكبر.