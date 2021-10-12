نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الحصيني" : أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق

منذ ساعة
1503
1
"الحصيني" : أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن ‏الأجواء المتوقعة لليوم الثلاثاء الموافق 1443/3/6هـ.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبيًا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، فضلًا عن أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من مرتفعات عسير والمدينة المنورة واليمن وعُمان تسبق برياح نشطة وغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف (طريف، القريات).

أمطار
المملكة
الطقس
عبدالعزيز الحصيني
المناخ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136152
منذ 49 دقيقة
خير ان شاء الله ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما شاء الله تبارك الله .. موفقه خير ..
ايهاب عبدالقني
اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واكرم نزله واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اوئلاك رفيقا
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيهاا ..
أبو خالد إبن سمومة
الله يرحمك يابوي ويغفر لك ويسكنك جنات النعيم وجميع أموات المسلمين، ذكريات السوق والدكان والأكياس، والميزان والقهوة والهيل وكبريت أبو صقر والكريم القديم، الله...

أخر الأخبار

سائقة تفقد السيطرة والنهاية مروعة
سائقة تفقد السيطرة والنهاية مروعة
منذ 18 دقيقة 305
سرقة عيني عينك
سرقة عيني عينك
منذ 22 دقيقة 313
أخطر سيلفي في العالم
أخطر سيلفي في العالم
منذ 27 دقيقة 319
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
منذ 42 دقيقة 1519
الأهلي يجدد عقد فراس الغامدي
الأهلي يجدد عقد فراس الغامدي
منذ 47 دقيقة 1443
انفصال فاطمة الانصاري عن زوجها يعقوب بوشهري
انفصال فاطمة الانصاري عن زوجها يعقوب بوشهري
منذ 53 دقيقة 673
بالفيديو..أصغر نحالة في عسير تروي قصة شغفها بالمهنة
بالفيديو..أصغر نحالة في عسير تروي قصة شغفها بالمهنة
منذ 57 دقيقة 1681
‏"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول الموحد على وظائف عسكرية للجنسين
‏"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول الموحد على وظائف عسكرية للجنسين
منذ ساعة 1677
"البنك المركزي" يوضح شرطا أساسيا لتحويل العميل راتبه من بنك لآخر
"البنك المركزي" يوضح شرطا أساسيا لتحويل العميل راتبه من بنك لآخر
منذ ساعة 12758
"الحصيني" : أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق
"الحصيني" : أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق
منذ ساعة 1503