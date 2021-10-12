"الحصيني" : أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن الأجواء المتوقعة لليوم الثلاثاء الموافق 1443/3/6هـ.
وتوقع عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبيًا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، فضلًا عن أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من مرتفعات عسير والمدينة المنورة واليمن وعُمان تسبق برياح نشطة وغبار.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف (طريف، القريات).