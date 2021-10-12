استقرار أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب

وكالات (صدى):
شهدت أسعار خام برنت استقرار فوق مستوى 83 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن أزمة الطاقة من آسيا إلى أوروبا ستؤدي إلى زيادة الطلب وتقليص التوازنات العالمية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعض الشيء في التعاملات الآسيوية، إلى 80 دولاراً، بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة 1.5% يوم الاثنين.
وتمر أسواق النفط بتضييق في الفترة التي تسبق فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي نقص الغاز الطبيعي والفحم إلى زيادة الطلب على أنواع وقود بديلة لتوليد الطاقة مثل الديزل وزيت الوقود. ويضيف حذر تحالف أوبك+ في استعادة العرض ضغوطاً على الأسعار.
وفي وقت سابق ، رفعت Citigroup توقعاتها للربع الأخير من العام الخاصة بأسعار برنت إلى 85 دولارًا للبرميل، مبينة إنه قد يرتفع إلى 90 دولارًا، بسبب عوامل من بينها استبدال الغاز هذا الشتاء. ومن المرجح أن تكافح أوبك+ لتلبية نمو الطلب لبقية العام، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن فيفك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي.