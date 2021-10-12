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صورة نادرة من خميس مشيط تعود إلى السبعينات الميلادية

منذ ساعة
376
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صورة نادرة من خميس مشيط تعود إلى السبعينات الميلادية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136145
منذ 20 دقيقة
ههههههههههههههههههههه .. حلو ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54063
منذ 10 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فوضى في الطاخ واللي على الوجه مطخوخ ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
كفو ادبيه الحرامي

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