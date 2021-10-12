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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف، القريات ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية الى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد
جد ة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136146
منذ 22 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فوضى في الطاخ واللي على الوجه مطخوخ ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
كفو ادبيه الحرامي

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