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جدل في مصر بعد هدم مقابر وتناثر الجثث في الشوارع!

منذ ساعة
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جدل في مصر بعد هدم مقابر وتناثر الجثث في الشوارع!

القاهرة (صدى):
كشف عدد من الأهالي في محافظة الغربية في مصر، عن هدم 8 مقابر بداخلها الجثث، وخروج أكفنة الموتى.

وتبين أن المسؤول عن دفن الموتى، هدم المقابر وداخلها الجثث والعظام، دون الحصول على تصريح.

وأشار الأهالي إلى أن هناك بعض الجثث حديثة وظهرت الدماء في أكفانها، إضافة إلى تناثر الجثث في الشوارع المحيطة بالمقابر.

وأكد أحدهم أنه تعرف على جثة وكانت بها علامات أنه ملتحي وعلامة بأسنانه، فيما أشار آخر إلى أن والده دٌفن منذ عشرة أيام ولم يعثر على جثته حتى الآن بعد إزالة المقابر.

من جانبها قررت النيابة العامة، حبس المسؤول عن المقابر، على ذمة التحقيقات في الواقعة.

مصر
مقابر
منوعات
الشرطة المصرية
هدم مقابر

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17376
منذ ساعة
لا حـــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــيم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54063
منذ 38 دقيقة
حسبي الله عليه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136145
منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فوضى في الطاخ واللي على الوجه مطخوخ ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
كفو ادبيه الحرامي

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