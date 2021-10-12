جدل في مصر بعد هدم مقابر وتناثر الجثث في الشوارع!

القاهرة (صدى):
كشف عدد من الأهالي في محافظة الغربية في مصر، عن هدم 8 مقابر بداخلها الجثث، وخروج أكفنة الموتى.
وتبين أن المسؤول عن دفن الموتى، هدم المقابر وداخلها الجثث والعظام، دون الحصول على تصريح.
وأشار الأهالي إلى أن هناك بعض الجثث حديثة وظهرت الدماء في أكفانها، إضافة إلى تناثر الجثث في الشوارع المحيطة بالمقابر.
وأكد أحدهم أنه تعرف على جثة وكانت بها علامات أنه ملتحي وعلامة بأسنانه، فيما أشار آخر إلى أن والده دٌفن منذ عشرة أيام ولم يعثر على جثته حتى الآن بعد إزالة المقابر.
من جانبها قررت النيابة العامة، حبس المسؤول عن المقابر، على ذمة التحقيقات في الواقعة.