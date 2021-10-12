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استشاري: التطلع بالجوال أثناء القيادة يزيد نسبة الحوادث 4 أضعاف

منذ 4 ساعات
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استشاري: التطلع بالجوال أثناء القيادة يزيد نسبة الحوادث 4 أضعاف

عادل الحربي (صدى):
حذر استشاري طب الطوارئ الدكتور عبد السلام الشهري، من خطورة التهاون باستخدام الجوالات أثناء قيادة السيارة.

وأشار الشهري خلال برنامج "الراصد" إلى أن 162 ألف حادث في المملكة 78٪؜ منها بسبب استخدام الجوال.

وقال الشهري: "البعض يعتقد أن إرسال رسالة أثناء القيادة لا يؤثر، لكن الحقيقة أن تركيز الدماغ يقل بنسة 37% ما يزيد نسبة الحوادث أربع أضعاف النسبة العادية".

وأضاف: "نسبة الإعاقة تزيد كل سنة في المملكة، بسبب حوادث السيارات"، مشيرا إلى أن الحوادث ليست غالبيتها بسبب السرعة الزائدة فقط.

ولفت إلى أن آخر حادث سيارة رآه قبل ساعات، لشباب بأعمار الزهور، متوقعًا وفاة أحدهم وإصابة آخر بإعاقة، قائلا: "الله يصبر أهاليهم".

حوادث
المملكة
برنامج الراصد
استخدام الجوال اثناء القيادة
عبدالسلام الشهري

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3926
منذ 13 دقيقة
تنفخ في قربة مقطوعة يالاخو , وعلى قولة القائل اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

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أحدث التعليقات

خخخ
خبل وطاقيه ههههههه
راجع لقدام
انجلطوا الفق....
مطر الاسود
تنفخ في قربة مقطوعة يالاخو , وعلى قولة القائل اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
احمد
عقدة الأجنبي للأسف لازالت في كل النشاطات الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعية وحتى سائق التكسي متى تنفك الله اعلم
ابو عمار
كل يوم طالعه بدور بموضوع والهدف انها تقول اذكروني لا تنسون بدور . خلاص كبرتي وقل عليك الطلب

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