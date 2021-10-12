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فيديو..شمس الكويتية تتحدث عن عائلتها "المتشددة"

منذ ساعتين
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فيديو..شمس الكويتية تتحدث عن عائلتها "المتشددة"

خالد الظفيري (صدى):
صرحت الفنانة الكويتية شمس، لأول مرة، بأنها من عائلة متشددة جدًا، من حيث العادات والتقاليد.

وقالت شمس الكويتية، في برنامج "جعفر توك": "أنا جئت من عائلة كلمة محافظة تعتبر لا شيء"، في إشارة إلى تشدد عائلتها.

وخلال اللقاء، روت شمس الكويتية عن جريمة مروعة حدثت في نفس المكان الذي تقيم فيه عندما كانت طفلة، موضحة أن إحدى العائلات قامت بقتل ابنتها لأنها اكتشفت أنها كانت على علاقة برجل.

وأكدت شمس، أن تلك القصة تتذكرها بين الحين والآخر عندما تقرأ على مواقع التواصل عن وقوع جريمة شرف في مكان ما.

وأضافت: "كنت اذهب إلى بيتهم وابكي لأنني كنت أخاف أن يحصل لي نفس الأمر".

منوعات
الكويت
فن
شمس الكويتية
جعفر توك

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54063
منذ 29 دقيقة
لكن انت ما ربيتي مع العائله المتشدده وانما عشتي مع امك في الكويت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فوضى في الطاخ واللي على الوجه مطخوخ ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
كفو ادبيه الحرامي

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