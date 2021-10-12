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خطأ بفحص الزواج يتسبب في طلاق زوجين بمكة

منذ ساعة
1991
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خطأ بفحص الزواج يتسبب في طلاق زوجين بمكة

نايف السالم (صدى):
انتهى زواج دام 7 سنوات بالطلاق، في مكة المكرمة، وذلك بعد اكتشاف عدم تطابق الزوجين من الناحية الصحية، وإنجاب طفلين من ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، قرر شقيق الزوجة مقاضاة المستشفى التي أجرت فيها وزوجها فحص ما قبل الزواج، حيث قدمت لهما نتائج تفيد بتطابقهما من الناحية الصحية، وهو الأمر الذي تعارض مع الواقع بعد إنجابهما.

وتبين إصابة الزوج ببعض الأمراض في الدم، مما سبب إنجابه أبناء معاقين، وهو الأمر الذي لم يتم تدوينه في التقرير الطبي، بحسب الوطن.

ومن جانبه أوضح المحامي سلطان الحارثي، أنه إذا بين الفحص الطبي الأمراض الوراثية أو التهاب الكبد، أو نقص المناعة، فليس لأصحاب القضية أي دعوى قضائية تجاه وزارة الصحة أو المستشفى.

وأشار إلى أنه في حال توضيح الفحص الطبي للإعاقات، والأمراض الأخرى من إعاقات في الأعضاء أو انعدام للحواس، وحصل خطأ في الفحص، حينها يستحقوا التعويض.

مكة المكرمة
فحص الزواج
مستشفيات مكة
ذوي الاعاقة
فحص طبي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83385
منذ 59 دقيقة
حاح من عقولهم جميع

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
حاح من عقولهم جميع
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
برنس
يالله لك الحمد وبس
احمد
الله يرحمها ويصبر اهلها

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