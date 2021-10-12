فيديو.. مريض اكتئاب يدخل في نوبة بكاء لانقطاع الإنترنت 6 ساعات!

عادل الحربي (صدى):
أكد المعالج النفسي الدكتور وليد الزهراني، على خطورة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، والتعلق بها، وما يترتب عليه من مشاكل نفسية وأسرية.
وكشف الزهراني عن حالة أحد مرضى الاكتئاب المعالجين لديه، يوم العطل العالمي الذي أصاب "فيس بوك" و"واتساب".
وقال الزهراني خلال برنامج "الراصد": " جاني شخص يعاني اكتئاب نفسي، ويوم انقطعت وسائل التواصل لفترة طويلة، تضاعفت نوبة الاكتئاب لديه، هو كل حياته عايش على وسائل التواصل، وأصبح لديه تخوفات من إفلاس شركته، حتى دخل في نوبة بكاء، كل ذلك بسبب تعلقه الزائد بوسائل التواصل رغم انقطاعه لمدة 6 ساعات فقط".
وأشار إلى أن معظم المشاكل والحالات التي تتردد على عيادته، كلها بسبب إدمان الجوالات، وتشمل الإنفصال بين الأزواج، ومشاكل بين الآباء والأبناء، قائلا: "شيء مخيف والله يستر على الجيل الجديد".