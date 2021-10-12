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فهد بن جمعة: "الاستسلام" فرصة المتسترين الأخيرة

منذ ساعتين
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فهد بن جمعة: "الاستسلام" فرصة المتسترين الأخيرة

عادل الحربي (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أنه لا توجد فرصة أمام المتسترين في الوقت الحالي، سوى الاستسلام.

وقال ابن جمعة: "يعتقد البعض أنهم يستطيعون الاستمرار في التستر مقابل بضع آلاف الريالات لأنهم ما زالوا يعيشون في الماضي، وسوف تكشفهم التقنية والمنصة الموحدة بين الجهات الحكومية والمدفوعات الإلكترونية، والفواتير المفوترة والضريبة المضافة".

وأضاف: "الحل الاستسلام واغتنام الفرصة المتبقية من التمديد، فرصة المتسترون الأخيره لكي ينقون أعمالهم من المتستر عليهم ويحولوها إلى أعمال رسمية متطابقة مع شرعية السجل والرخصة التجارية، أي يحولون ممارساتهم العملية الخفية إلى ممارسات مكشوفة".

يذكر أن وزارة التجارة، كشفت عن مزايا تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري منها استمرار النشاط، والإعفاء من العقوبات في نظام مكافحة التستر، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وأكدت الوزارة أن تصحيح أوضاع المخالفين يوفر أيضا حرية مزاولة الأنشطة الأخرى، ونظامية التصرف بالأموال، والاستقرار والتوسع في النشاط.

وزارة التجارة
التستر التجاري
مكافحة التستر
فهد بن جمعة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18218
منذ ساعة
سلم لي عليهم

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أحدث التعليقات

برنس
يالله لك الحمد وبس
احمد
الله يرحمها ويصبر اهلها
د محمد ماجد بخش
سلم لي عليهم
د محمد ماجد بخش
افااا يا المكتئب .. لا تخور
د محمد ماجد بخش
وزارة " تزبيط " الوضع الصحي

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