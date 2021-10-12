نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

زعيم كوريا الشمالية: نطور الأسلحة للدفاع عن النفس فقط

منذ ساعة
1156
1
زعيم كوريا الشمالية: نطور الأسلحة للدفاع عن النفس فقط

بيونغيانغ (صدى):
صرح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بأن تطوير بلاده للأسلحة، بغرض الدفاع عن النفس في مواجهة السياسات العدائية.

وقال "كيم" في كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع إن "بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء حرب".

وأضاف: "لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وزيادة درء الحرب حرفيا من أجل حماية السيادة الوطنية".

وتابع: "على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية، فإنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة استمرار أحكامها وأفعالها الخاطئة".

امريكا
كوريا الشمالية
بيونغ يانغ
زعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
اسلحة كوريا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18218
منذ 53 دقيقة
حكمة وحركة وحنكة .. لكن الشعب محروم وشبه معدوم .. ولا يقوى الوزير على قول كلمة لا .. كله نعم .. نعم .. نعم .. طالت قامتكم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
الله يرحمها ويصبر اهلها
د محمد ماجد بخش
سلم لي عليهم
د محمد ماجد بخش
افااا يا المكتئب .. لا تخور
د محمد ماجد بخش
وزارة " تزبيط " الوضع الصحي
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله على الشعر المسلح .. شعر شمشون الجبار اللي هدم المعبد على من فيه وهو معهم .. يقال أن سر...

أخر الأخبار

فيديو.. مريض اكتئاب يدخل في نوبة بكاء لانقطاع الإنترنت 6 ساعات!
فيديو.. مريض اكتئاب يدخل في نوبة بكاء لانقطاع الإنترنت 6 ساعات!
منذ 17 دقيقة 1107
فتاة تسحب سيارتها بشعرها بعد نفاد الوقود!
فتاة تسحب سيارتها بشعرها بعد نفاد الوقود!
منذ 38 دقيقة 134
فهد بن جمعة: "الاستسلام" فرصة المتسترين الأخيرة
فهد بن جمعة: "الاستسلام" فرصة المتسترين الأخيرة
منذ 57 دقيقة 1178
زعيم كوريا الشمالية: نطور الأسلحة للدفاع عن النفس فقط
زعيم كوريا الشمالية: نطور الأسلحة للدفاع عن النفس فقط
منذ ساعة 1156
آل الشيخ لرئيسي الهلال والنصر: قريبًا سنجتمع
آل الشيخ لرئيسي الهلال والنصر: قريبًا سنجتمع
منذ ساعة 1266
صور مخلة بحساب النيابة الإدارية تثير الجدل في مصر
صور مخلة بحساب النيابة الإدارية تثير الجدل في مصر
منذ ساعة 305
خطف إيرانية من منزلها لمكان مجهول
خطف إيرانية من منزلها لمكان مجهول
منذ ساعتين 1484
حسم موقف مشاركة الدوسري في مواجهة بيرسبوليس
حسم موقف مشاركة الدوسري في مواجهة بيرسبوليس
منذ ساعتين 1517
صور.. إعلانات موسم الرياض في شوارع لندن ونيوكاسل
صور.. إعلانات موسم الرياض في شوارع لندن ونيوكاسل
منذ ساعتين 1462
فريق نسائي لذوي الإعاقة في الرياض
فريق نسائي لذوي الإعاقة في الرياض
منذ 3 ساعات 1294