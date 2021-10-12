زعيم كوريا الشمالية: نطور الأسلحة للدفاع عن النفس فقط

بيونغيانغ (صدى):
صرح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بأن تطوير بلاده للأسلحة، بغرض الدفاع عن النفس في مواجهة السياسات العدائية.
وقال "كيم" في كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع إن "بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء حرب".
وأضاف: "لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وزيادة درء الحرب حرفيا من أجل حماية السيادة الوطنية".
وتابع: "على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية، فإنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة استمرار أحكامها وأفعالها الخاطئة".