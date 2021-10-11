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الصرامي يكشف عن  تفاصيل مثيرة بشأن خصم راتب حمدالله 

منذ 22 ساعة
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الصرامي يكشف عن  تفاصيل مثيرة بشأن خصم راتب حمدالله 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، على خصم 40% من راتب المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وقال سعود الصرامي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "24 الرياضية"، إن علاقة إدارة النصر الحالية مع  حمدالله حتى ينتهي عقده في أغسطس 2022 علاقة احترافية تعاقدية 100%.

وأشار إلى النصر الآن إداريا وفنيا يتعامل مع حمد الله بلغة التعاقد، حضرت فأنت تؤدي عملك وإن لم تحضر تنفذ عليك فقرات العقد بالخصم، حتى وإن كان الغياب لعارض صحي تطبق عليه بنود العقود.

وتابع: "الآن العلاقة التي كانت فيها مجاملة بين حمد الله والإدارة السابقة مختلفة تماما، حاليا العلاقة تعاقدية احترافية 100%، والخصم 40% صحيح".

 

 

النصر
سعود الصرامي
راتب
خصم
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2735
منذ 19 ساعة
عراب الخرقة الحالمية وحامل لوائها المتحدث الصامت ناحر الحشوان المسياري الاوراوي سعود الصرامي
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 46
منذ 17 ساعة
حمدالله يخطط لتجديد العقد.يميلغ خرافي كما فعل السومه مع الاعلي غير يطلع حق الأول والأخير تورط الاداره في فسيح عقده. والايام بيننا.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18221
منذ 17 ساعة
ملعوب أبو الكورة على أبو الصفيرة اللي تسوي الهوايل
فيص
فيص عدد التعليقات : 12
منذ 7 ساعات
طاق طاق طاقية مشغل نفسة بنادي العالمية
الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة عدد التعليقات : 3005
منذ 6 ساعات
حمدالله يمشي نادي النصر وجمهوره ورجالاته على المسطرة والي فيه خير يقوله لا هههههههههههههههههههههههههههه

ياقوك ياحمد الله ياقوك
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 132
منذ 6 ساعات
قوطي قوطي يمشي ويطوطي قوطي قوطي
الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة عدد التعليقات : 3005
منذ ساعة
يطوطي ويموطي بعد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
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