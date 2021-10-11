اندلاع حريق في منزل لاعب كرة قدم شهير

ماجد محمد (صدى):
اندلع حريق هائل في العقار الذي يسكن فيه اللاعب وليد عبد اللطيف نجم منتخب مصر ونادي الزمالك مما أدى إلى تلفيات كبيرة في العقار.
وقال وليد صلاح عبد اللطيف : "كنت نائماً واستيقظت على حريق ضخم التهم العمارة التي أسكن بها، الوضع كان صعباً للغاية في البداية لم نكن نعلم أسباب الحريق ولكنه سيطر على العقار بأكمله".
وأضاف :" توجهت إلى المحامي العام بنيابة المنصورة ورئيس المباحث كان معي وأخرجوا الأدلة الجنائية وتبين أن سبب الحريق بشكل مبدأي يعود إلى ماس كهربائي أدى إلى حدوث الحريق في العقار بأكمله".
وتابع: "تعرضت لإصابة بسيطة في قدمي ولكن أنا بخير، أشكر الله، وأسرتي بخير، الحريق أدى إلى تلفيات كبيرة في العقار وليس في منزلي فقط".