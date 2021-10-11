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اندلاع حريق في منزل لاعب كرة قدم شهير

منذ يوم
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اندلاع حريق في منزل لاعب كرة قدم شهير

ماجد محمد (صدى):
اندلع حريق هائل في العقار الذي يسكن فيه اللاعب وليد عبد اللطيف نجم منتخب مصر ونادي الزمالك مما أدى إلى تلفيات كبيرة في العقار.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف : "كنت نائماً واستيقظت على حريق ضخم التهم العمارة التي أسكن بها، الوضع كان صعباً للغاية في البداية لم نكن نعلم أسباب الحريق ولكنه سيطر على العقار بأكمله".

وأضاف :" توجهت إلى المحامي العام بنيابة المنصورة ورئيس المباحث كان معي وأخرجوا الأدلة الجنائية وتبين أن سبب الحريق بشكل مبدأي يعود إلى ماس كهربائي أدى إلى حدوث الحريق في العقار بأكمله".

وتابع: "تعرضت لإصابة بسيطة في قدمي ولكن أنا بخير، أشكر الله، وأسرتي بخير، الحريق أدى إلى تلفيات كبيرة في العقار وليس في منزلي فقط".

حريق
مصري
الزمالك
لاعب كرة قدم
وليد عبداللطيف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136194
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
شيخين
شيخين عدد التعليقات : 732
منذ 23 ساعة
اصابة في قدمي انت نايم ولاتلعب كورة احمدربك قال ايش قال قدمي قدايش انت كذااااااااااااااب حريق وليس لعب كرة ياكداب تبغى تعويض عن الاصابة يامسيييييييييييسي
عندما أقول
عندما أقول عدد التعليقات : 83411
منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17378
منذ 10 ساعات
لا حـــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــيم
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
لا حول قول

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
دي لبوة انثي الاسد و باين عليها هزيلة الجسم و الحمد لله انه تم القبض عليها
ابو يزيد
يا,, kkkk .......تقول.......الفقر ماوراه الا الفقر الحمدلله على نعمه زعيم اسيا الازرق العالمي,زعيم بدولار مشريه 20سنه تطحساوشروه لك الرجال,,,,,,,,
ابومحمد
كله هذا خوف من الترنيدو وجه الفقر يشجع بريسبيلوس
غييييوووورررر
تلاقيه عند اسياده في قم المدنسه وباقي الخونه ينتظرون الفرص للغدر بالوطن
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..

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