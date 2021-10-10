نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

موعد أول إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد

منذ يوم
26188
5
موعد أول إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة التعليم للتقويم الدراسي للعام الجديد 1443هـ، والذي يتضمن عدة إجازات قصيرة ومتفرقة.

وبحسب التقويم الدراسي، يتمتع طلاب التعليم العام الأسبوع القادم بأول إجازة مطولة في هذا الفصل تمتد لـ 4 أيام، بداية من نهاية دراسة يوم الخميس المقبل.

ووفقا للتقويم الدراسي، تضم إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى يومي العطلة الرسمية "الجمعة والسبت"، حيث تبدأ بعدها الإجازة الرسمية الأحد، والأثنين.

ثم ينتظم الطلبة في المدارس حتى موعد الإجازة التالية -إجازة نهاية أسبوع طويلة- بتاريخ 29/ 03/ 1443هـ.

وزارة التعليم
التقويم الدراسي
اجازة مطولة

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 68
منذ يوم
ما شاء الله جميع الاجازات تتوافق مع مناسبات جميله عند البعض
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83417
منذ يوم
الصلاح من الله
يازين الدراسه زمان
ابو شخبوط حكمي
ابو شخبوط حكمي عدد التعليقات : 3
منذ 11 دقيقة
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
ابو شخبوط حكمي عدد التعليقات : 3
منذ 11 دقيقة
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
ابو شخبوط حكمي عدد التعليقات : 3
منذ 10 دقائق
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
وبعدين هل تسميته لأبنته بإسم زوجته الاولى يعتبر عنف أُسري؟!
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
ابو شخبوط حكمي
احسن شي فكه من مدرسة إن شاء الله أعوذ بالله جبتي لي الهم والغم اعوذ بالله منها بس
واضح ***وصريح
برافو، إبداع..

أخر الأخبار

بالفيديو.. طالبة سعودية تخترع جهاز لكشف الأسلحة والمخدرات عن بعد
بالفيديو.. طالبة سعودية تخترع جهاز لكشف الأسلحة والمخدرات عن بعد
منذ دقيقة 1021
بالفيديو .. انفعال العويس بعد ضرب "فواز القرني" من قبل مهاجم الصين
بالفيديو .. انفعال العويس بعد ضرب "فواز القرني" من قبل مهاجم الصين
منذ 4 دقائق 1144
شاهد.. وزير الرياضة يدعم "القرني" بعد تسببه بهدف للمنتخب الصيني
شاهد.. وزير الرياضة يدعم "القرني" بعد تسببه بهدف للمنتخب الصيني
منذ 6 دقائق 1173
الجابر بعد فوز الأخضر: وصولنا للنقطة 12 تعد حصادا لكل الجهود والتضحيات
الجابر بعد فوز الأخضر: وصولنا للنقطة 12 تعد حصادا لكل الجهود والتضحيات
منذ 6 دقائق 1060
وزير الرياضة بعد فوز المنتخب: ما قصرتوا يا أبطال
وزير الرياضة بعد فوز المنتخب: ما قصرتوا يا أبطال
منذ 14 دقيقة 1114
عارف:"لا صيني ولا ياباني.. منتخبنا عاد للزعامة من ثاني"
عارف:"لا صيني ولا ياباني.. منتخبنا عاد للزعامة من ثاني"
منذ 18 دقيقة 1128
سامي النجعي: المباراة كانت صعبة واستطعنا تصدر المجموعة
سامي النجعي: المباراة كانت صعبة واستطعنا تصدر المجموعة
منذ 19 دقيقة 1194
محلل رياضي: الأخضر في الصدارة برصيد نقطي مرتفع
محلل رياضي: الأخضر في الصدارة برصيد نقطي مرتفع
منذ 22 دقيقة 1219
الهريفي بعد فوز المنتخب :"شجعو من يلبس الشعار الأخضر فقط"
الهريفي بعد فوز المنتخب :"شجعو من يلبس الشعار الأخضر فقط"
منذ 35 دقيقة 1450
اختيار سامي النجعي نجمًا للقاء الأخضر والصين
اختيار سامي النجعي نجمًا للقاء الأخضر والصين
منذ 36 دقيقة 1254